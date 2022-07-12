Haberler Basketbol Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes Chris Singleton ile yollarını ayırdığını duyurdu

Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes Chris Singleton ile yollarını ayırdığını duyurdu

Son dakika spor haberleri... Üst üste iki sezon THY EuroLeague'i kazanma başarısı gösteren Anadolu Efes'te, tecrübeli basketbolcu Chris Singleton ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 12:13
Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes Chris Singleton ile yollarını ayırdığını duyurdu

Turkish Airlines EuroLeague'de sezonu şampiyon olarak noktalayan Anadolu Efes, Chris Singleton ile yolların ayrıldığını açıkladı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 2 sezon üst üste EuroLeague kupasını kazanan takımın parçalarından olan Chris Singleton'a teşekkür edildi.

Anadolu Efes'in açıklaması şu şekilde:

3 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Chris Singleton'a formamız altında verdiği mücadele ve katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz.

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