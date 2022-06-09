Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı CANLI İZLE

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşıyor. 9 Haziran Perşembe günü (bugün) 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele Tivibu Spor 2 ve TRT Spor tarafından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Mehmet Keseratar, Erşan Kartal, Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetiyor.

Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçını izlemek için tıklayın

Fenerbahçe Beko, 7 Haziran Salı günü oynanan serinin ilk maçını 85-76 kazanarak 1-0 öne geçti. Jan Vesely 17, Nando De Colo 13, Devin Booker 11 sayı buldu. Anadolu Efes'te ise Rodrigue Beaubois 20, Elijah Bryant 13 sayı üretti.

Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride üçüncü karşılaşma ise 11 Haziran Cumartesi günü 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirdi.

Sarı-lacivertliler, play-off turunda çeyrek finali Frutti Extra Bursaspor'a karşı 2-1, yarı finali ise Darüşşafaka'ya karşı 3-1 ile geçerek final vizesi aldı.

ANADOLU EFES'TE SON DURUM

Lacivert-beyazlıların kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Guardlar: Shane Larkin, Vasilije Micic, Doğuş Balbay, Rodrigue Beaubois, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer, Ömer Can İlyasoğlu

Forvetler: Krunoslav Simon, Elijah Bryant, James Anderson, Adrien Moerman, Yiğitcan Saybir, Chris Singleton

Pivotlar: Bryant Dunston, Tibor Pleiss, Filip Petrusev, Egemen Güven

Koç: Ergin Ataman

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Lacivert-beyazlılar, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'yı 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef'i ise 3-2 geçerek finale yükseldi.