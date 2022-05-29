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Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 15:30
Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki ikinci maç oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı 30 Mayıs Pazartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmıştı.

Ligde 3. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk müsabakasında Galatasaray Nef, konuk olduğu rakibini 105-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmenin üçüncü müsabakası 31 Mayıs Salı günü sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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