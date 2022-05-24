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Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | ING Basketbol Süper Ligi Play-off

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka karşılaşması için geri sayım devam ediyor. ING Basketbol Ligi yarı finalinin ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka kozlarını paylaşacak. Peki Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçının saati ve yayınlanacağı kanal...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 14:00
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | ING Basketbol Süper Ligi Play-off

ING Basketbol Ligi yarı final karşılaşmalarında ilk olarak Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka mcüadele edecek. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka karşılaşmasının detaylarını araştırmaya devam ederken; 'Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçına dair merak edilenler haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - DARÜŞŞAFAKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka karşılaşması Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 24 Mayıs Salı günü saat 21.00'de başlayacak ve mücadele Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

FİNAL MÜCADELESİ

Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Darüşşafaka ise Gaziantep Basketbol'u geçerek yarı finale yükselmişti.

FENERBAHÇE BEKO - DARÜŞŞAFAKA MAÇI BİLET FİYATLARI

Bilet fiyatları:

  • Saha içi A-D-G sıraları: ₺700
  • Saha içi B-E-H sıraları: ₺600
  • Saha içi C-F-J sıraları: ₺500
  • Localar: ₺325
  • 346 (Açık Loca): ₺275
  • Kategori 1: ₺200
  • Sky Lounge: ₺160
  • Kategori 2: ₺140
  • Kategori 3: ₺120
  • Kategori 4: ₺100
  • Kategori 5: ₺60
  • Kategori 6: ₺55
  • Kategori 7: ₺36
  • Öğrenci Tribünü: ₺18

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