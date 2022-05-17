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Azmin sembolü

Anadolu Efes'in kazandığı Avrupa Ligi şampiyonluğuna ithafen inşa edilen anıt açıldı. Spor Bakanı Kasapoğlu, sembol başarıların gelecek nesiller için anlamına vurgu yaptı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 06:50
Azmin sembolü

Anadolu Efes'in kazandığı THY Avrupa Ligi şampiyonluğu için inşa edilen anıtın açılışı yapıldı. Bahçelievler'deki Koraç Kupası Meydanı'ndaki anıtın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda sembol başarıların, gelecek nesillerin o branşa gönül vermesi açısından çok önemli olduğunu belirtti. Kasapoğlu, "1996 yılındaki Koraç Kupası, sonraki başarıların itici gücü oldu. THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun da yeni bir itici güç olacağına inancım sonsuz" dedi.

ATAMAN: 2'NCİ KUPA YOLDA

Türk basketbolunun en fazla kupa kazanan takımı olduklarını belirten Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan, uluslararası başarı yolculuğunda Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda şampiyon olarak zirveye ulaştıklarını ifade etti. Ergin Ataman ise "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir kulübüz. Türkiye'nin takımı oldular. Cumartesi akşamı yeni THY Avrupa Ligi kupasının hazırlıklarına yeniden başlayınız. Biz kendimize inanıyoruz. 'Kaldı 2.' diyorum arkadaşlar" ifadelerini kullandı

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