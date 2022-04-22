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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan Final Four açıklaması!

Son dakika spor haberi... Olimpiano Milano ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Anadolu Efes'te deneyimli koç Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Final Four'a Ataman, Milano’nun oluşturduğu bu baskıdan sonra, şimdi biz de daha fazlasını Sinan Erdem Spor Salonu’nda göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 19:44
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan Final Four açıklaması!
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olimpia Milano ile karşılaşacakları iki karşılaşmada da yüksek bir motivasyonla oynayarak Final Four'a adımlarını atmaları gerektiğini söyledi ve taraftara Sinan Erdem Spor Salonu'nda güçlü bir atmosfer yaratma çağrısında bulundu.

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off'ta İtalya temsilcisi Olimpia Milano ile deplasmanda oynadığı ilk 2 maçtan bir galibiyet çıkartarak Final Four yolunda saha avantajını eline geçiren Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, 3'üncü maç öncesi Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"HATA YAPMASAK, 2-0'I YAKALAYABİLİRDİK"

Serinin 1-1'e geldiğini hatırlatan Ataman, "Kısmen de olsa İtalya'dan istediğimiz alıp evimize dönüyoruz. Biraz daha dikkatli olup son dakikalarda hücum tercihlerinde hatalar yapmasak, 2-0'ı yakalayıp çok büyük bir avantaj daha sağlayabilirdik" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLASINI GÖSTERMELİYİZ"

Özellikle serinin ikinci maçında Milano taraftarlarının çok büyük bir baskı oluşturduğunu kaydeden deneyimli başantrenör, Anadolu Efes taraftarına çağrıda bulunarak, "Milano'nun oluşturduğu bu baskıdan sonra, şimdi biz de daha fazlasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda göstermeliyiz" dedi.

"MILANO EKSİKLERİ OLSA DA PES ETMEYECEKTİR"

Olimpia Milano'nun başantrenörü Ettore Messina'nın bir basketbol dehası olduğunu hatırlatan Ataman, "Milano'da bazı eksikler olsa da onun koçluğunda asla pes etmeyeceklerdir. Milano karşısında bizi çok zorlu maçlar bekliyor. En kararlı şekilde, yüksek bir motivasyonla salı ve perşembe günlerinde oynayacağımız final ayarındaki iki maçı kazanıp, Final Four'a adımımızı atmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı

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