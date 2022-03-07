Basketbol haberleri: Pınar Karşıyaka ligde kayıp

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası macerasını tamamladıktan sonra tek hedefi olarak kalan ING Basketbol Süper Ligi'nde milli ara sonrası çıktığı ilk maçta evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 85-83 yenilen Pınar Karşıyaka, bu sezon iç sahada kritik mağlubiyetlerle yara aldı. En büyük hedefi olan Şampiyonlar Ligi'nde grupta iç sahadaki 3 maçtan 2'sini kaybederek liderlikten olan Pınar Karşıyaka, ardından Play-In etabını geçemeyip son 16'yı göremedi. Ligde üst üste 3 galibiyetin ardından alt sıralardan kurtulmaya çalışan Merkezefendi'yi ağırlayan Karşıyaka, rakibine yenilerek 21 maçta 7'nci mağlubiyetini aldı. Yeşil-kırmızılı ekip ligde bu yıl ev sahibi olduğu 12 maçta 8 galibiyet alıp, 4 maçı kaybetti.

Maçın ardından rakibi kutlayan Antrenör Ufuk Sarıca, "Maçlar kaybedilince sadece kötü oynadık demek belki rakibimize haksızlık. İlk yarıda savunmada cok kötüydük ve 47 sayıya izin verdik. Bizim gibi ligin genelinde iyi savunma yapan bir takım için kabul edilebilir bir durum değildi. İkinci yarı biraz daha dengeledik ama özellikle uzak mesafeden yediğimiz üçlükler ritmimizi kırdı. Ritmimizi bulmaya çalışmamıza rağmen maçın tam hakimiyetini alamadık. Maçın sonunda birçok pozisyonda şans geldi ama kaçırdığımız faul atışları, ribaundlar sonrası değerlendiremediğimiz toplar bizim için şanssızlık oldu. Daha iyi oynamamız gerekiyordu. Bununla ilgili uyarılar yapacağız. Ligin sonuna daha var. Kaldığımız yerden devam edip, ligi bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirerek Play-Off'a gideceğiz" dedi.