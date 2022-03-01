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Gücümüz yetmedi!

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda mücadele eden 12 Dev Adam, Sinan Erdem’de karşılaştığı Yunanistan’a 9 sayı farkla yenildi. Ay-yıldızlılar, 4 maçının 3’ünü kaybetti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 06:50
Gücümüz yetmedi!

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, dördüncü maçında Sinan Erdem'de konuk ettiği Yunanistan'a 67-76 mağlup oldu. Atina'daki ilk maçta 1 sayı farkla kaybettiği rakibine karşı 'galibiyet' parolasıyla parkeye çıkan 12 Dev Adam, ilk çeyreği 17-15 geride bitirdi. Devreyi de 36-33 yenik kapatan Millilerimiz, üçüncü çeyrekte farkın açılmasına engel olamadı ve son çeyreğe 62-46 geride gitti. Son çeyrekte toparlanıp farkı kapatan Türkiye devamını getiremedi ve salondan 67-76 mağlup ayrıldı. A Milliler, 4. maçında 3. yenilgisini aldı.

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