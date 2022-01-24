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Son dakika spor haberi: Obradovic Türkiye'ye geliyor! Türk Telekom'un rakibi Partizan NIS

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Beko'nun efsane ismi Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan NIS, ULEB Avrupa Kupası'nın 11. haftasında Ankara'da temsilcimiz Türk Telekom'la karşılaşacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 11:28
Son dakika spor haberi: Obradovic Türkiye'ye geliyor! Türk Telekom'un rakibi Partizan NIS

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın 11. haftasında yarın sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'le karşılaşacak.

Türk Telekom, Avrupa'nın efsane başantrenörü olarak kabul edilen, Fenerbahçe'yle tarihi zaferler yaşayan Zeljko Obradovic'in takımı Partizan NIS'i Ankara Spor Salonu'nda konuk edecek. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 5'er galibiyet ve yenilgiyle 10 takım arasında 7. sırada bulunan Türk Telekom, deplasmanda oynadığı maçta Partizan NIS'e 85-59 kaybetmişti. Sırbistan temsilcisi ise 8 galibiyet ve 2 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.

OBRADOVIC 2 YIL SONRA TÜRKİYE'DE RESMİ MAÇTA

Zeljko Obradovic, yaklaşık 2 yıl sonra Türkiye'de resmi bir maça çıkacak. Fenerbahçe'yle 507 maça çıkan Obradovic, Avrupa Ligi zaferinin yanı sıra Türkiye'de 4 lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

Sırp başantrenör, Türkiye'deki son resmi maçına Fenerbahçe'nin TOFAŞ'ı 15 Mart 2020'de 84-75 yendiği karşılaşmada çıkmıştı. Obradovic, sezon başı Fenerbahçe'nin düzenlediği özel bir turnuva için Partizan NIS'le İstanbul'a da gelmişti.

Obradovic, Türkiye'de kazandığı son kupayı yarın karşılaşmanın oynanacağı Ankara Spor Salonu'nda kaldırmıştı. Obradovicli Fenerbahçe, 16 Şubat 2020'de Ankara Spor Salonu'nda Darüşşafaka'yı yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.


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