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Kadın basketbolda derbi günü! Fenerbahçe Galatasaray'ı ağırlayacak

Fenerbahçe kadın basketbol takımı ve Galatasaray kadın basketbol takımı, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 8. haftasında karşı karşıya gelecek. İşte maça dair detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 11:36
Kadın basketbolda derbi günü! Fenerbahçe Galatasaray'ı ağırlayacak

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 8. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Safiport, Galatasaray'ı ağırlayacak.

İstanbul'da Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonunda bu sezon iki takım da dörder galibiyet ve üçer yenilgi yaşadı.

Çekişmeli geçen grupta Macaristan'ın Sopron Basket takımı, 5 galibiyetle lider durumda bulunuyor. Dörder galibiyeti bulunan 4 takımdan Fenerbahçe Safiport 4, Galatasaray ise 5. sırada yer alıyor.

Grupta oynanan ilk maçı sarı-lacivertli ekip 89-69 kazanmıştı.

İki takım arasında FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yapılan 13 maçta Fenerbahçe 10, Galatasaray ise 3 galibiyet aldı.

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