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Bahçeşehir Koleji 82-67 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gün ilk maçında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Bahçeşehir Koleji ,TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 82-67 kazandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 18:19
Bahçeşehir Koleji 82-67 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko, 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gün ilk maçında karşı karşıya geldi. TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-16 önde bitirdi. İkinci periyotta üstünlük sürekli el değiştirdi ve Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 37-35 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte iyi oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, bu periyot sonunda farkı 15 (58-43) sayıya kadar çıkarttı. Maçın son çeyreğinde kontrolü eline alıp sarı-lacivertli ekibe geri dönüş şansı tanımayan Bahçeşehir Koleji, müsabakadan 82-67 galip ayrıldı.

Günün ikinci maçında Gaziantep Basketbol-Galatasaray Nef karşı karşıya gelecek.

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