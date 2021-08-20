Haberler Basketbol Son dakika spor haberi: Kayseri Basketbol As Başkanı Özkan Arseven: EuroLeague'e kalmak istiyoruz

Son dakika spor haberi: Kayseri Basketbol As Başkanı Özkan Arseven: EuroLeague'e kalmak istiyoruz

Son dakika spor haberi: EuroLeague Women ön eleme maçları yaklaşıyor ve bu süreçte takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Bellona Kayseri Basketbol takımı ön eleme maçları için hazırlıklarını sürdürüyor ve rakiplerini yenerek gruplara kalmayı hedefliyor. Sarı kırmızılı takımın As Başkanı Özkan Arseven basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, ''23 Eylül’de Romanya ekiplerinden ACS Sepsi ile Kadınlar Avrupa Ligi grup maçlarına kalmak için mücadele edecek takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz" ifadelerinde bulundu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 12:19
Son dakika spor haberi: Kayseri Basketbol As Başkanı Özkan Arseven: EuroLeague'e kalmak istiyoruz

Bellona Kayseri Basketbol, EuroLeague Women ön eleme maçları hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi EuroLeague Women ön eleme maçı oynayacak. Macaristan ve Romanya ekipleri ile karşılaşacak olan Sarı kırmızılılar, rakiplerini yenerek gruplara kalmayı hedefliyor.

Bellona Kayseri Basketbol Kulüp Asbaşkanı Özkan Arseven, "Ülkemizi Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte temsil eden Bellona Kayseri Basketbol'un Avrupa Kadınlar Basketbol Ligi kura çekimi Münih'te gerçekleşti. 21 Eylül tarihinde Macaristan temsilcisi Atomeromu KSC Szekszard, 23 Eylül'de Romanya ekiplerinden ACS Sepsi ile Kadınlar Avrupa Ligi grup maçlarına kalmak için mücadele edecek takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz" açıklaması yaptı.

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