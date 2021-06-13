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FIFA kokartlı hakem 'a 'de dev görev... Tecrübeli hakem,F Grubu’nda 15 Haziran Salı günü ile arasında oynanacak olan mücadeleyi yönetecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 11:56 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 12:13
Cüneyt Çakır’a EURO 2020’de Macaristan Portekiz maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem , ile arasında 15 Haziran Salı günü oynanacak müsabakasında düdük çalacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda 15 Haziran Salı günü Macaristan ile Portekiz arasında oynanacak olan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Macaristan'ın şehrindeki Puskas Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını ve yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sandro Schrer (İsviçre) olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati (İtalya) VAR, Paolo Valeri (İtalya) AVAR, Filippo Meli (İtalya) AVAR ve Pawel Gil (Polonya) AVAR olarak görev yapacak.

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