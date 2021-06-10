Anadolu Efesli Krunoslav Simon: Malatya'dan çok etkilendim

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Malatya'nın da plakası olan 44 numaralı formayı giyen Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, "Malatya'dan çok etkilendim. İnsanların bana karşı nazik davranışları, misafirperverlikleri ve sıcakkanlılıklarından dolayı çok mutluyum. Malatya da gayet güzel bir şehir" diye konuştu.

THY EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'te 44 numaralı formayla ter döken Krunoslav Simon, fahri hemşehri olarak kabul edildiği Malatya'ya geldi. İstanbul'dan öğle saatlerinde geldiği Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'ni gezen Simon, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykellerini inceledi.

'TÜRKİYE'DE KALIRSAM EŞİM VE ÇOCUKLARIMLA GELECEĞİM'

Fahri hemşehrilik beratı alacak olan lacivert-beyazlı ekibin deneyimli oyuncusu, 'Malatyalı' olmasıyla ilgili her şeyin bir şakayla başladığını belirterek, "Artık bu şaka değil, artık ciddi bir şey oldu ve benim için artık bir sorumluluk oldu. Tabii ki Malatya'dan çok etkilendim. İnsanların bana karşı nazik davranışları, misafirperverlikleri ve sıcakkanlılıklarından dolayı çok mutluyum. Malatya da gayet güzel bir şehir. Açıkçası benim de artık bu 'Malatyalı' lakabım şakalıktan çıkıp, ciddi bir şey olduğunun farkına vardım ve ilk an buydu. Ve hayatımda da ilk kez önemli pozisyondaki birisiyle görüntülü konuştuğum bir şeydi. Bugün de inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile yüz yüze tanışma ayrıcalığına sahip olacağım. Aslında ben buraya eşimle birlikte gelecektim ama eşimin İstanbul'da yapması gereken işleri olduğu için kendisi gelemedi. Normalde planımız ailemle, eşimle birlikte gelmekti ama bundan sonra önümüzdeki sezon da Türkiye'de kalırsam eşim ve çocuklarımla geleceğim artık" dedi.