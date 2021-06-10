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Anadolu Efesli : 'dan çok etkilendim

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 'nın da plakası olan 44 numaralı formayı giyen Hırvat oyuncusu fahri hemşehri olarak kabul edildiği Malatya'ya geldi. Simon, "Malatya'dan çok etkilendim. İnsanların bana karşı nazik davranışları, misafirperverlikleri ve sıcakkanlılıklarından dolayı çok mutluyum." dedi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:54
Anadolu Efesli Krunoslav Simon: Malatya'dan çok etkilendim

Basketbol Takımı'nda 'nın da plakası olan 44 numaralı formayı giyen Hırvat oyuncusu , "Malatya'dan çok etkilendim. İnsanların bana karşı nazik davranışları, misafirperverlikleri ve sıcakkanlılıklarından dolayı çok mutluyum. Malatya da gayet güzel bir şehir" diye konuştu.

ve şampiyonu Anadolu Efes'te 44 numaralı formayla ter döken Krunoslav Simon, fahri hemşehri olarak kabul edildiği Malatya'ya geldi. 'dan öğle saatlerinde geldiği Malatya'da, 'ni gezen Simon, ve 8'inci Cumhurbaşkanı 'ın heykellerini inceledi.

'TÜRKİYE'DE KALIRSAM EŞİM VE ÇOCUKLARIMLA GELECEĞİM'

Fahri hemşehrilik beratı alacak olan lacivert-beyazlı ekibin deneyimli oyuncusu, 'Malatyalı' olmasıyla ilgili her şeyin bir şakayla başladığını belirterek, "Artık bu şaka değil, artık ciddi bir şey oldu ve benim için artık bir sorumluluk oldu. Tabii ki Malatya'dan çok etkilendim. İnsanların bana karşı nazik davranışları, misafirperverlikleri ve sıcakkanlılıklarından dolayı çok mutluyum. Malatya da gayet güzel bir şehir. Açıkçası benim de artık bu 'Malatyalı' lakabım şakalıktan çıkıp, ciddi bir şey olduğunun farkına vardım ve ilk an buydu. Ve hayatımda da ilk kez önemli pozisyondaki birisiyle görüntülü konuştuğum bir şeydi. Bugün de inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı ile yüz yüze tanışma ayrıcalığına sahip olacağım. Aslında ben buraya eşimle birlikte gelecektim ama eşimin İstanbul'da yapması gereken işleri olduğu için kendisi gelemedi. Normalde planımız ailemle, eşimle birlikte gelmekti ama bundan sonra önümüzdeki sezon da 'de kalırsam eşim ve çocuklarımla geleceğim artık" dedi.

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