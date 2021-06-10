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Anadolu Efesli fahri hemşehrilik için 'da

ile ve 'nde şampiyonluk yaşayan 44 numaralı , fahri hemşehrilik beratı töreni için 'ya gitti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:40
Anadolu Efesli Krunoslav Simon fahri hemşehrilik için Malatya'da

Basketbol Takımı'nda 'nın da plakası olan 44 numaralı formayı giyen Hırvat oyuncusu , fahri hemşehrilik beratı töreni için kente geldi.

ve şampiyonu Anadolu Efes'te 44 numaralı formayla ter döken Krunoslav Simon, Malatyalılar tarafından hemşehrileri olarak benimsenmişti. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından Malatya'ya davet edilen 35 yaşındaki oyuncuya dün 'nin haziran ayı toplantısında fahri hemşehrilik verilmesine yönelik gündem maddesi görüşülerek kabul edildi.
Lacivert-beyazlı ekibin deneyimli oyuncusu, fahri hemşehrilik beratı töreni için öğle saatlerinde 'dan uçakla Malatya'ya geldi. Simon, kent girişindeki tabela önünde fotoğraf çektirdi.

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