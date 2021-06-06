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Efes çok yakın

Play-off finalinin ikinci maçında da Beko’ya geçit vermeyen , seride durumu 2-0 yaptı... 5 basketbolcu diskalifiye edildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 07:17
Efes çok yakın

Basketbolda sezonun en büyüğünü belirleyecek olan play-off final serisinin ikinci maçında F.Bahçe Beko'yu konuk eden , rakibini 95-73 yenerek seride durumu 2-0 yaptı. 3 galibiyet alanın şampiyonluğa ulaşacağı serinin üçüncü maçı yarın 'nin ev sahipliğinde oynanacak. Oldukça gergin geçen karşılaşmanın son çeyreğinde çıkan kavga sonrası 5 oyuncu diskalifiye oldu. Efes'ten ile F.Bahçe'den Melih arasında çıkan kavga diğer oyuncuların araya girmesiyle büyümeden önlendi.

EFES BAYRAKLARI BOĞAZ'A ASILD

THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve Avrupa'nın bir numaralı takımı olan Anadolu Efes'in şampiyonluk bayrakları; bir geleneği olarak , ve 'ne asıldı. Anadolu Efes bayrakları, 10 gün boyunca 'da kalacak.

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