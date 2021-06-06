Efes çok yakın

Basketbolda sezonun en büyüğünü belirleyecek olan play-off final serisinin ikinci maçında F.Bahçe Beko'yu konuk eden Anadolu Efes, rakibini 95-73 yenerek seride durumu 2-0 yaptı. 3 galibiyet alanın şampiyonluğa ulaşacağı serinin üçüncü maçı yarın Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Oldukça gergin geçen karşılaşmanın son çeyreğinde çıkan kavga sonrası 5 oyuncu diskalifiye oldu. Efes'ten Singleton ile F.Bahçe'den Melih arasında çıkan kavga diğer oyuncuların araya girmesiyle büyümeden önlendi.

EFES BAYRAKLARI BOĞAZ'A ASILD

THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve Avrupa'nın bir numaralı takımı olan Anadolu Efes'in şampiyonluk bayrakları; bir İstanbul geleneği olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı. Anadolu Efes bayrakları, 10 gün boyunca Boğaz'da kalacak.