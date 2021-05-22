Haberler Basketbol Son isim Walter Tavares

Son isim

'nde sezonun en iyi 5'i belirlendi. R. Madrid'li Tavares, (A. Efes), Lucic (B. Münih), Barcelona) ve 'un () ardından en iyi 5'e seçilen son isim oldu. 11,4 sayı ortalaması yakalayan Tavares, 1,8 blok ortalaması da tutturdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son isim Walter Tavares
THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'i belirlendi. R. Madrid'li Tavares, Micic (A. Efes), Lucic (B. Münih), Mirotic (Barcelona) ve Pangos'un (Zenit) ardından en iyi 5'e seçilen son isim oldu. 11,4 sayı ortalaması yakalayan Tavares, 1,8 blok ortalaması da tutturdu.
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