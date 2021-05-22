Son isim Walter Tavares

THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'i belirlendi. R. Madrid'li Tavares, Micic (A. Efes), Lucic (B. Münih), Mirotic (Barcelona) ve Pangos'un (Zenit) ardından en iyi 5'e seçilen son isim oldu. 11,4 sayı ortalaması yakalayan Tavares, 1,8 blok ortalaması da tutturdu.
THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'i belirlendi. R. Madrid'li Tavares, Micic (A. Efes), Lucic (B. Münih), Mirotic (Barcelona) ve Pangos'un (Zenit) ardından en iyi 5'e seçilen son isim oldu. 11,4 sayı ortalaması yakalayan Tavares, 1,8 blok ortalaması da tutturdu.