Göster gücünü

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Efes, çeyrek final serisi ilk maçında ’i ağırlayacak. Seride üç galibiyete ulaşan ekip dörtlü finale kalacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 06:50
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Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisi ilk maçında bugün temsilcisi 'i ağırlayacak. 'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren , 6. basamaktaki Real ile eşleşmişti. Eşleşmede 3 galibiyete ulaşan ekip dörtlü finale yükselecek. İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynanan 32 maçın 23'ünü ekibi kazanırken, 9 kez Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu se-zon 'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 73- 65, Madrid'deki mücadeleyi ise Anadolu Efes 108-83 kazandı.
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