Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka çıkış arıyor

çıkış arıyor

Son dakika spor haberi: Üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından yerini 'ya kaptıran , yarın ligde kalma umutlarını kaybeden ile karşılaşacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 11:11
Pınar Karşıyaka çıkış arıyor

ING Basketbol Ligi'nde aylarca 'in gerisinde ikinci sırada yer aldıktan sonra üst üste 4 mağlubiyetle yerini 'ya kaptıran , yarın ligde kalma umutlarını yitiren 'un konuğu olacak.

'ndaki maçın hava atışı saat 17.30'da yapılacak. , normal sezonun bitimine 2 hafta kala 28 maçta 20 galibiyet, 8 mağlubiyetle puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor. Haftaya 'ı ağırlayıp Play-Off'a bilenecek yeşil-kırmızılıların son 2 haftada alacağı sonuçlar sıralamadaki yerini değiştirmeyecek.

SON DAKİKA