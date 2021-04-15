Haberler Basketbol Aliağa Petkimspor TOFAŞ 62-83 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

62-83 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 27. hafta erteleme mücadelesinde , deplasmanda 'u 83-62 yendi. TOFAŞ'ın 17. galibiyetini aldığı müsabakada, Aliağa Petkimspor 18. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 19:49
Aliağa Petkimspor TOFAŞ 62-83 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karşılaşmanın başında daha etkili olan , 'nun 3 sayılık basketiyle son 4 dakikaya 15-10 önde girdi. , ve 'la yakaladığı 10-0'lık seriyle 20-15 üstünlük kuran , periyodu 20-19 üstün bitirdi.

İkinci periyotta üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, farkı 6 sayıya kadar yükselttiği (31-25) periyodu, 37-34 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve 39-37 üstünlük kuran TOFAŞ, ve 'un sayılarıyla 25. dakikayı 46-40 üstün geçti. Aradaki farkı 15 sayıya (57-42) çıkaran TOFAŞ, periyodu 59-47 galip bitirdi.

Dördüncü periyodun başında da etkili oyununu sürdüren ve son 5 dakikaya 24 sayı farkla 76-52 önde giren TOFAŞ, müsabakayı 83-62 kazandı.

SON DAKİKA