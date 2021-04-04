Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka: 117-59 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 117-59 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 27. haftasında , konuk ettiği 'yı 117-59 yendi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla rakibini geride bırakıp ikinci sıraya tırmandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 19:20
Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka: 117-59 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 27. haftasında , konuk ettiği 'yı 117-59 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, 21. kez sahadan galip ayrıldı. Konuk ekip ise 7. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 29-10 önde tamamladı.

İkinci periyotta da rahat bir oyunla farkı açan sarı-lacivertliler, Pınar Karşıyaka karşısında soyunma odasına 34 sayı üstünlükle girdi: 63-29.

İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren ev sahibi takım, final periyoduna 88-49 üstün gitti.

Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı da 58 sayı farkla 117-59 kazandı.

İZMİR EKİBİ GENÇLERLE ÇIKTI

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Pınar Karşıyaka, bu maçta ağırlıklı olarak gençlerden kurulu bir kadroyla sahada yer aldı.

'nun son haftasında 6 Nisan Salı günü İtalyan ekibi ile yapacağı maç öncesinde bugünkü karşılaşmanın ertelenmesi yönündeki talebi tarafından kabul edilmeyen İzmir ekibi, sarı-lacivertliler karşısına 'nde mücadele eden takımından takviyelerle çıktı.

Kara yoluyla İstanbul'a gelen yeşil-kırmızılı kafilede A takım kadrosunda bulunan , , Yalım Olcay ve 'ın yanı sıra genç takımdan 6 oyuncu bulundu.

Öte yandan, bazı yardımcılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan başantrenör Ufuk Sarıca da kontrol amaçlı bugün test oldu. Sarıca'nın yerine takımın başında yardımcı antrenör Recep Şen görev yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko da mücadeleye tamamı yerli oyunculardan kurulu bir kadroyla başladı. Sarı-lacivertliler'in maça başlayan ilk 5'inde , , , ve yer aldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Aytuğ Ekti, Musa Kazım Çetin

FENERBAHÇE BEKO: Kenan Sipahi 11, Melih Mahmutoğlu 8, Yiğit Onan 5, Berkay Candan 25, Ahmet Düverioğlu 8, Perez 4, Tarık Biberovic 23, Barthel 11, Eddie 13, Ali Muhammed 9

PINAR KARŞIYAKA: Arca Tülüoğlu 22, Emir Güler, Hamdi Kutay Pelivan 5, Çağatay Özkan 11, Mahir Ağva 21, Murat Osman Dere, Bekir Kural, Yunus Özil, Egemen Yapıcı

1. PERİYOT: 29-10

DEVRE: 63-29

3. PERİYOT: 88-49

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