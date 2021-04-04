Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka: 117-59 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 117-59 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, 21. kez sahadan galip ayrıldı. Konuk ekip ise 7. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 29-10 önde tamamladı.

İkinci periyotta da rahat bir oyunla farkı açan sarı-lacivertliler, Pınar Karşıyaka karşısında soyunma odasına 34 sayı üstünlükle girdi: 63-29.

İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren ev sahibi takım, final periyoduna 88-49 üstün gitti.

Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı da 58 sayı farkla 117-59 kazandı.

İZMİR EKİBİ GENÇLERLE ÇIKTI

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Pınar Karşıyaka, bu maçta ağırlıklı olarak gençlerden kurulu bir kadroyla sahada yer aldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu'nun son haftasında 6 Nisan Salı günü İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi ile yapacağı maç öncesinde bugünkü karşılaşmanın ertelenmesi yönündeki talebi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kabul edilmeyen İzmir ekibi, sarı-lacivertliler karşısına Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden takımından takviyelerle çıktı.

Kara yoluyla İstanbul'a gelen yeşil-kırmızılı kafilede A takım kadrosunda bulunan Arca Tülüoğlu, Mahir Ağva, Yalım Olcay ve Çağatay Özkan'ın yanı sıra genç takımdan 6 oyuncu bulundu.

Öte yandan, bazı yardımcılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan başantrenör Ufuk Sarıca da kontrol amaçlı bugün test oldu. Sarıca'nın yerine takımın başında yardımcı antrenör Recep Şen görev yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko da mücadeleye tamamı yerli oyunculardan kurulu bir kadroyla başladı. Sarı-lacivertliler'in maça başlayan ilk 5'inde Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Yiğit Onan, Berkay Candan ve Ahmet Düverioğlu yer aldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Aytuğ Ekti, Musa Kazım Çetin

FENERBAHÇE BEKO: Kenan Sipahi 11, Melih Mahmutoğlu 8, Yiğit Onan 5, Berkay Candan 25, Ahmet Düverioğlu 8, Perez 4, Tarık Biberovic 23, Barthel 11, Eddie 13, Ali Muhammed 9

PINAR KARŞIYAKA: Arca Tülüoğlu 22, Emir Güler, Hamdi Kutay Pelivan 5, Çağatay Özkan 11, Mahir Ağva 21, Murat Osman Dere, Bekir Kural, Yunus Özil, Egemen Yapıcı

1. PERİYOT: 29-10

DEVRE: 63-29

3. PERİYOT: 88-49