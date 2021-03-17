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74-91 Öznur Kablo | MAÇ SONUCU

'de çeyrek final ilk maçında iki temsilcimiz karşı karşıya geldi. ve Öznur Kablo arasında 'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 74-91 kazandı ve rövanş öncesi avantajı elde etti. | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 20:50 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 20:55
Galatasaray 74-91 Fenerbahçe Öznur Kablo | MAÇ SONUCU

, Türk derbisine sahne oldu. ile Öznur Kablo, 'nın kentindeki 'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 91-74 mağlup ederek ikinci maç öncesi Final-Four'a kalmak için büyük avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Cuma günü yine aynı salonda oynanacak. Eşleşmede iki takımın da birer galibiyet alması halinde sayı farkına bakılacak.

Tur atlayan ekipler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Final-Four'da boy gösterecek.

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