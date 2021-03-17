Galatasaray 74-91 Fenerbahçe Öznur Kablo | MAÇ SONUCU

FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek finali, Türk derbisine sahne oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya'nın Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 91-74 mağlup ederek ikinci maç öncesi Final-Four'a kalmak için büyük avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Cuma günü yine aynı salonda oynanacak. Eşleşmede iki takımın da birer galibiyet alması halinde sayı farkına bakılacak.

Tur atlayan ekipler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Final-Four'da boy gösterecek.