Son dakika: Pau Gasol 20 yıl sonra yeniden Barcelona'da

Pau Gasol, Barcelona ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Katalan devinden yapılan açıklamaya göre; 40 yaşındaki Gasol, 2001-02 sezonunda NBA'e gitmişti. Böylece Gasol, yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez Avrupa'ya dönmüş olacak.

Kasım 2020'de Portland Trail Blazers tarafından serbest bırakılan efsanevi yıldız için Barcelona, bu süreçte en çok dikkat çeken seçeneklerden biri olmuştu. Gasol, bu süreçte Tokyo 2021 Olimpiyatları'nda İspanya Milli Takımı formasını giyebilmek için fiziksel olarak hazır hâle gelmeye çalışacak.

Uzun ve başarılı bir kariyer süren Gasol, 1998 yılında kariyerine Barcelona'da başlamış ve üç sezon Katalan devinde forma giydikten sonra 2001 NBA Draftı'nda Atlanta Hawks tarafından seçilmişti.

Gasol, Los Angeles Lakers ile iki NBA şampiyonluğu yaşamış ve İspanya Milli Takımı ile de birçok madalyaya uzanmıştı.