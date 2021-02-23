Haberler Basketbol Son dakika: Pau Gasol 20 yıl sonra yeniden Barcelona'da

Son dakika: 20 yıl sonra yeniden 'da

Son dakika spor haberleri: Basketbol kariyerine 'da başlayıp, 'den bu yana kulüplerinde oynayan , Barcelona'ya geri döndü. Pau , Barcelona ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 19:41
Son dakika: Pau Gasol 20 yıl sonra yeniden Barcelona'da

, ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

devinden yapılan açıklamaya göre; 40 yaşındaki , -02 sezonunda 'e gitmişti. Böylece Gasol, yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez 'ya dönmüş olacak.

Kasım 2020'de tarafından serbest bırakılan efsanevi yıldız için Barcelona, bu süreçte en çok dikkat çeken seçeneklerden biri olmuştu. Gasol, bu süreçte 'nda formasını giyebilmek için fiziksel olarak hazır hâle gelmeye çalışacak.

Uzun ve başarılı bir kariyer süren Gasol, 1998 yılında kariyerine Barcelona'da başlamış ve üç sezon Katalan devinde forma giydikten sonra 'nda tarafından seçilmişti.

Gasol, ile iki NBA şampiyonluğu yaşamış ve İspanya Milli Takımı ile de birçok madalyaya uzanmıştı.

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