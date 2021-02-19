Haberler Basketbol Türk Telekom'dan yeni transfer! Marcus Foster...

'dan yeni transfer! ...

Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu 'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde grubunu lider bitirerek bir üst tura çıkan Türk Telekom, gard rotasyonunu güçlendirdi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 11:26
Türk Telekom'dan yeni transfer! Marcus Foster...

Başkent ekibinin, ABD'li oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaştığı belirtildi.

Sezona ekiplerinden 'ta başlayan 25 yaşındaki oyuncu, 6 sayı, 1,2 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Avrupa kariyerinde daha önce formasıyla 'nde ter döken Foster, 17,8 sayı, 3,8 asist, 2,9 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Profesyonel kariyerine 2018 yılında başlayan 1,91 metre boyundaki oyuncu, ekiplerinden ile sözleşme imzaladı. ve maceralarının ardından 'nde formasıyla mücadele eden Foster, daha sonra Avrupa'ya geldi.

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