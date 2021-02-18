FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti!

A Grubu'ndaki son karşılaşmada İzmit Belediyespor'u yenen Dinamo Kursk, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan son takım oldu. Türkiye'den Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray'ın karşılaşacağı çeyrek finalde eşleşmeler şöyle:

Perfumerias Avenida (İspanya) - Spar Girona (İspanya)

Sopron Basket (Macaristan) - LDLC ASVEL (Fransa)

Fenerbahçe Öznur Kablo - Galatasaray

UMMC Ekaterinburg (Rusya) - Dinamo Kursk (Rusya)

Ligde çeyrek finaller, iki maç üzerinden 17-19 Mart'ta yapılacak. Tur atlayan ekipler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de boy gösterecek.