Haberler Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ile eşleşti!

'nde çeyrek finale kalan tüm takımlar belirlendi. 'den Öznur Kablo ile son 8'de kozlarını paylaşacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 20:58
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti!

A Grubu'ndaki son karşılaşmada 'u yenen , FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan son takım oldu. 'den Öznur Kablo ile 'ın karşılaşacağı çeyrek finalde eşleşmeler şöyle:

() - (İspanya)

() - ()

Fenerbahçe Öznur Kablo - Galatasaray

UMMC Ekaterinburg (Rusya) - Dinamo Kursk (Rusya)

Ligde çeyrek finaller, iki maç üzerinden 17-19 Mart'ta yapılacak. Tur atlayan ekipler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de boy gösterecek.

SON DAKİKA