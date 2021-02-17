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Öznur Kablo - : 72 - 48 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Öznur Kablo, 'nin 20. haftasında ağırladığı 'yi 72-48 mağlup ederek 20'de 20 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:59
Fenerbahçe Öznur Kablo - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 72 - 48 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 20. haftasında Öznur Kablo, sahasında 'yi 72-48 mağlup etti.

Bu sonuçla 20'de 20 yapan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. Birevim Elazığ İl Özel İdare ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

SALON:

HAKEMLER: , ,

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: 18, 4, 8, 17, 4, 8, 3, İdil Saçalır, Sevgi Uzun 10

BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Gamze Takmaz, Naile Çırak 7, Sera Özelçi 6, Cannon 25, Baric 1, Nazlı Güngör, Esma Çelen Türk, Şuğranur Hatice Sönmez 5, Nuran Tutsak 4

1. PERİYOT: 30-17

DEVRE: 45-32

3. PERİYOT: 58-36



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