Haberler Basketbol Bakken Bears Galatasaray: 96-78 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 96-78 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'ndeki temsilcilerimizden , A Grubu 5. maçında konuk olduğu ekibi 'a 96-78 yenildi. Gruptaki 4. mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar, 'ne veda etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 21:56 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 23:55
Bakken Bears Galatasaray: 96-78 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

, 'ndaki 5. maçında ile 'da kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, ekranlarından naklen yayınlanan maçta rakibine 18 sayı farkla 96-78 mağlup oldu.

Baştan sona etkisiz bir performans sergileyen ve dış atışlarda rakibini durduramayan , maçın ilk yarısını da 58-39 geride kapatırken, ikinci yarıdaki çabası geri dönüş için yeterli olmadı.

Bu sonuçla gruptaki 4. yenilgisini alan 'un gruptan çıkma şansı kalmadı. Bakken Bears ise 2. galibiyetine imza attı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 35 sayı üreten Bakken Bearslı Q.J. Peterson oldu.

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