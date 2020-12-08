Haberler Basketbol Brose Bamberg 83-82 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

83-82 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi F 'nda temsilcimiz , ilk devresini 43-42 geride kapattığı mücadelede Alman ekibi 'e 83-82 skorla mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 22:09 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 00:58
Brose Bamberg 83-82 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi F 3. hafta maçında Alman kulübü 'e 83-82 yenildi.

Bamberg kentindeki Brose Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 26-20 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına ise 43-42 üstünlükle gitti. 3. periyot sonunda farkı yeninden 6 sayıya (69-63) çıkaran Brose Bamberg, büyük heyecana sahne olan 4. çeyreğin ardından karşılaşmayı 83-82 kazandı.

Bir maç eksiği bulunan Pınar Karşıyaka, gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Brose Bamberg ise 3'te 3 yaptı.

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