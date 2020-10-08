Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda derbi hazırlığı

Gerçekleştirilen buluşmada yemek yiyen teknik heyet ve oyuncular moral depoladı. Burada açıklamalarda bulunan Sarı-kırmızlı basketbolculardan Barış Ermiş, derbi öncesi takımla birlikte yapılan buluşmaların çok yararlı olduğunu belirterek, "Düşler Vadisi, şehirden uzak, çok sakin güzel bir proje. Bol temiz havası var. Bu tarz yerler biz sporcuların özlediği şeyler. Çok güzel bir proje olmuş. Ormanspor maçını kazandıktan sonra biraz moralimiz yerine geldi. Şimdi önemli bir derbi maçımız var. Onun öncesinde böyle güzel ortamda takımla beraber olup yöneticilerimizle beraber konuşup kaynaşıp moralli bir şekilde maça hazırlanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



RJ HUNTER: BEŞİKTAŞ'IN KADROSUNDAKİ İSİMLERE TAKILMIYORUZ

Galatasaray'ın ABD'li oyuncusu Ronald Jordan Hunter ise, sarı-kırmızılı takımın kazanmayı çok önemseyen bir ekip olduğunu söyleyerek, "Takım arkadaşlarımızla yemekte bir araya geldik. Beşiktaş'ın kadrosundaki isimlere takılmıyoruz. Sonuçta arada ciddi bir rekabet unsuru var ve maçı aynı ciddiyetle kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Her maçı ciddiye alıyoruz bu da o maçlardan bir tanesi" dedi.



ERTUĞRUL ERDOĞAN: TAKIM OLARAK İLK KEZ BİR ARAYA GELİYORUZ

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan da takım olarak ilk kez bir organizasyonda bir araya geldiklerini ifade ederek, "Yeniden oluşturduğumuz bir takım, ilk kez bir araya gelen oyuncu grubu. Eşleriyle birlikte gelenler de oldu. Sinan Erdem'in o boğucu havasından çıkıp böyle temiz ve güzel bir hava alma şansını elde ettik" diye konuştu.



Beşiktaş derbisi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş maçı elbette önemli bir derbi. Bunun yanında seyircisiz oynamamızın getirdiği bir dezavantaj var. Taraftarımızla buluştuğumuz yer televizyon ve sosyal medya oluyor. Dolayısıyla takımın tanınırlığı açısından bu tip takım kadro buluşmaları bizim adımıza çok önemli. Ümit ediyorum ki; geçen haftadaki gibi yolumuza kazanarak devam ederiz. İyi basketbol, kötü basketbol ayrı ama bizim kazanmaya ihtiyacımız var. Yeni takımlar kazandıkça güçlenirler, kazandıkça ilişkiler daha pekişir. Bu takımdaşlığı pekiştiren takım kadro buluşmalarının sayısını artırarak galibiyetlerle süslemeye devam ederiz" şeklinde konuştu.