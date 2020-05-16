Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Simon, dijital ortamda taraftarlarla buluştu

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Simon, video konferansla gerçekleştirilen "Dijital Taraftar Buluşması"nda basketbolseverlerin sorularını yanıtladı.

Bu sezon iyi bir performans sergilediklerini belirten 34 yaşındaki basketbolcu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen THY Avrupa Ligi'nin oynanması halinde şampiyon olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Üçüncü sezonunu geçirdiği Anadolu Efes'te forma giydiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Krunoslav Simon, "Vücudum bana izin verdiği müddetçe bu kulübün formasını giymek istiyorum. Şu an profesyonel kariyerime devam ettiğim için sadece sahaya konsantre olmuş durumdayım. Ancak basketbolu bıraktıktan sonra Anadolu Efes Kulübü bünyesinde yer almaya devam etmek beni çok mutlu eder. Bu kulübü çok seviyorum, burası harika bir organizasyon. Etrafımda böylesine güzel insanlar olması beni çok mutlu ediyor. Umarım böyle bir fırsat karşıma çıkar." ifadelerini kullandı.

Bugün #dijital taraftar buluşmalarımıza bir yenisini daha ekledik ve @kahvedunyasi partnerliğinde Krunoslav Simon ve #FanClub'lılar arasında geçen keyifli bir buluşmayı geride bıraktık! #BenimYerimBurasıhttps://t.co/4i6Qi3KqXB pic.twitter.com/ICxPDWoSud — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) May 16, 2020

TARAFTARLARIN 'MALATYALI' DİYE HİTAP ETMESİ HOŞUNA GİDİYOR

Anadolu Efes'te, Malatya'nın plaka kodu da olan 44 numaralı formayı giyen Simon, lacivert-beyazlı taraftarların kendisine "Malatyalı" diye hitap etmesi hakkında şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızın bana 'Malatyalı' diye hitap etmesi beni çok mutlu ediyor. Çünkü taraftarlarla daha güçlü bağ kurmamı sağlıyor. Malatya'dan çok sayıda hediye de alıyorum. Bu durumun 44 numaralı formadan kaynaklandığını biliyorum. Ben küçük yaşlarda 4 numaralı formayı giyerdim. Ancak Anadolu Efes'te 4 numaralı formayı Doğuş Balbay giydiği için ben de 44'ü seçtim. Bu durum da taraftarların bana 'Malatyalı' demesini sağladı. Aramızdaki bu bağ için hem taraftarlarımıza hem de kulübüme çok teşekkür ederim. Gelecek dönemde kendisi de bir Malatyalı olan anonsörümüz Mustafa Özben ile Malatya'ya gidip orada vakit geçirmeyi çok istiyorum."

VETERAN TAKIMLARDA FUTBOL OYNAMAYI DÜŞÜNÜYOR

Krunoslav Simon, bir taraftarın "Bazen maçlarda topla futbol hareketleri yaptığını görüyoruz. Futbola olan ilgin nasıl?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Aslında basketbolu bıraktıktan sonra futbol oynamayı düşünüyorum. Çünkü ne zaman boş zaman bulsam futbol oynuyorum. Futbol benim tutkularımdan biri. Küçük yaşlarda futbol oynamak istedim ama çok yetenekli olmadığım ve çok koşmayı sevmediğim için basketbola geçtim. Aktif basketbol kariyerimden sonra veteran takımlarında futbol oynamayı düşünebilirim."