"Sahada kazanmak"

Anadolu Efes ile başarılı bir grafik çizen Ergin Ataman, liglerin başlamasını ve sezonun maçların oynanmasıyla tamamlanması gerektiğini yineledi. Liglerin ertelendiği günden beri maçların yeniden başlayacağına inandığını belirten Ataman, pozitif bir insan olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: Biz oynayarak şampiyon olmak istiyoruz. , hepimiz bu düşüncedeyiz. Biz sahada bütün sezon ortaya koyduğumuz emeğin karşılığını kupayı kaldırarak almak istiyoruz. İnşallah her şey güzel olur.

HER OYUNCUYA AYRI TOP

İstanbul'da kalan oyuncuların gruplar halinde tesislere gelerek hijyen kurallarına uygun şekilde çalıştığını vurgulayan Ataman, "Evinde çalışma imkanı olmayan oyuncularımız 2-3 haftadır tesislerde çalışıyor. Tesisleri günde 3 saat açıyoruz. 3 ya da 4 oyuncu geliyor. Her oyuncuya bir top yaptık. Soyunma odasına girmeden, tamamen bireysel çalışıyorlar" diye konuştu. NBA'yi düşünmediğini belirten Ataman, "NBA'de gerçek maçlar play-off'ta başlıyor. Avrupa Ligi'nde her maç adeta final havasında. Avrupa Ligi de NBA ayarına geldi" dedi.