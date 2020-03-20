Panathinaikos Rick Pitino ile yollarını ayırdı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Panathinaikos Rick Pitino ile yollarını ayırdı

Panathinaikos Rick Pitino ile yollarını ayırdı

Panathinaikos Rick Pitino ile yollarını ayırdı

Yunan ekibi Panathinaikos, 'li ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldığını açıkladı.

Korona virüs salgınından dolayı hem Yunan Ligi'nin hem de Euroleague'in ertelendiği dönemde Yunan ekibi Panathinaikos ile yolları ayırma kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pitino ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı ifade edildi. Açıklamada deneyimli başantrenöre emeklerinden dolayı teşekkür edilirken, onunla çalışmanın gurur verici olduğunu belirtildi.
Geçtiğimiz hafta 'ye dönen Pitino, Kolej Ligi takımı Iona College ile anlaşma sağlamıştı.

Panathinaikos, Euroleague'de bu sezon 14 galibiyet, 14 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

  1. 20.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Panathinaikos Rick Pitino ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN