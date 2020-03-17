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17 Mart 2020, Salı
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kura çekimleri ertelendi!

FIBA kura çekimleri ertelendi!

, Tokyo kapsamında yapılacak olan kura çekimlerini koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Uluslararası Federasyonu (), coron avirüs salgını nedeniyle 13 Mart'tan itibaren tüm organizasyonlarını durdurulduğunu açıkladı, THY Euroleague ve EuroCup'taki maçları ikinci bir karara kadar ertelediğini duyurmuştu.

Bu açıklama sonrası FIBA'dan bir flaş karar daha geldi. FIBA, Tokyo 'nın basketbol kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 15:14
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