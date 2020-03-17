FIBA kura çekimleri ertelendi!

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), coron avirüs salgını nedeniyle 13 Mart'tan itibaren tüm organizasyonlarını durdurulduğunu açıkladı, THY Euroleague ve EuroCup'taki maçları ikinci bir karara kadar ertelediğini duyurmuştu.

Bu açıklama sonrası FIBA'dan bir flaş karar daha geldi. FIBA, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.