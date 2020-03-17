FIBA kura çekimleri ertelendi!
FIBA, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kapsamında yapılacak olan basketbol kura çekimlerini koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), coron avirüs salgını nedeniyle 13 Mart'tan itibaren tüm organizasyonlarını durdurulduğunu açıkladı, THY Euroleague ve EuroCup'taki maçları ikinci bir karara kadar ertelediğini duyurmuştu.
Bu açıklama sonrası FIBA'dan bir flaş karar daha geldi. FIBA, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
- 17.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 15:14
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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