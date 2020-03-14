Galatasaray 74-79 Karşıyaka | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya hücumda yüksek yüzdeli isabetlerle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 6 dakikayı 16-7 üstün bitirdi. Farkı 8. dakikada çift hanelere çıkaran (12-23) İzmir temsilcisi, ilk çeyreği 29-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da savunmasını sertleştirdi ve Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 37-29 önde geçti. Pınar Karşıyaka soyunma odasına 13 sayılık avantajla gitti: 36-49.

Üçüncü çeyrekte boyalı alandan sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta, 26. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 49-56. Pınar Karşıyaka final periyoduna 58-52 önde girdi.

Final periyodunun başında Pınar Karşıyaka farkı çift hanelere (52-62) çıkarmasına rağmen sarı-kırmızılılar 7-0'lık seriyle 34. dakikada farkı 3'e indirdi: 59-62. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, sahadan 79-74 galip ayrıldı.