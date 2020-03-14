Galatasaray 74-79 Karşıyaka | MAÇ SONUCU
ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 79-74 yendi. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 20. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Doğa Sigorta 7. yenilgisini aldı.
Karşılaşmaya hücumda yüksek yüzdeli isabetlerle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 6 dakikayı 16-7 üstün bitirdi. Farkı 8. dakikada çift hanelere çıkaran (12-23) İzmir temsilcisi, ilk çeyreği 29-22 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte iki takım da savunmasını sertleştirdi ve Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 37-29 önde geçti. Pınar Karşıyaka soyunma odasına 13 sayılık avantajla gitti: 36-49.
Üçüncü çeyrekte boyalı alandan sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta, 26. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 49-56. Pınar Karşıyaka final periyoduna 58-52 önde girdi.
Final periyodunun başında Pınar Karşıyaka farkı çift hanelere (52-62) çıkarmasına rağmen sarı-kırmızılılar 7-0'lık seriyle 34. dakikada farkı 3'e indirdi: 59-62. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, sahadan 79-74 galip ayrıldı.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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