Ergin Ataman: "Koronavirüse karşı daha sert önlemler almalıyız"
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, koronavirüse karşı toplum olarak yeterince önlem alınmadığından dert yandı. Ataman, "Ben hala toplumumuzun sert önlemler aldığını düşünmüyorum. Bu konuda da devletimizin aldığı önlemler çok üst düzeyde ama toplumumuz da bu konuda daha fazla önlem almalı" dedi.
Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Türk Telekom ile deplasmanda karşılaşacak olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. CNN Türk'e konuşan Ataman, koronavirüse karşı daha sert tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.
Deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
Biz, Anadolu Efes olarak buraya maça gelirken onlarca insan ile temas kurduk. Salona gelirken on on beş kişi bizimle fotoğraf çektirmek istedi durumumuz gereği kırmadık ve fotoğraf çektirdik. Ben hala toplumumuzun sert önlemler aldığını düşünmüyorum.
Bu konuda da devletimizin aldığı önlemler çok üst düzeyde ama toplumumuz da bu konuda daha fazla önlem almalı. Ben futbol, basketbol ve voleybol gibi branşlarda daha sert önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum.
- 14.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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