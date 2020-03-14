Ergin Ataman: "Koronavirüse karşı daha sert önlemler almalıyız"

Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Türk Telekom ile deplasmanda karşılaşacak olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. CNN Türk'e konuşan Ataman, koronavirüse karşı daha sert tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

Biz, Anadolu Efes olarak buraya maça gelirken onlarca insan ile temas kurduk. Salona gelirken on on beş kişi bizimle fotoğraf çektirmek istedi durumumuz gereği kırmadık ve fotoğraf çektirdik. Ben hala toplumumuzun sert önlemler aldığını düşünmüyorum.

Bu konuda da devletimizin aldığı önlemler çok üst düzeyde ama toplumumuz da bu konuda daha fazla önlem almalı. Ben futbol, basketbol ve voleybol gibi branşlarda daha sert önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum.