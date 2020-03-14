Ergin Ataman: "Koronavirüse karşı daha sert önlemler almalıyız" - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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: "Koronavirüse karşı daha sert önlemler almalıyız"

Ergin Ataman: "Koronavirüse karşı daha sert önlemler almalıyız"

Başantrenörü , koronavirüse karşı toplum olarak yeterince önlem alınmadığından dert yandı. Ataman, "Ben hala toplumumuzun sert önlemler aldığını düşünmüyorum. Bu konuda da devletimizin aldığı önlemler çok üst düzeyde ama toplumumuz da bu konuda daha fazla önlem almalı" dedi.

Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın ile deplasmanda karşılaşacak olan 'te başantrenör açıklamalarda bulundu. CNN Türk'e konuşan Ataman, koronavirüse karşı daha sert tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

Biz, Anadolu Efes olarak buraya maça gelirken onlarca insan ile temas kurduk. Salona gelirken on on beş kişi bizimle fotoğraf çektirmek istedi durumumuz gereği kırmadık ve fotoğraf çektirdik. Ben hala toplumumuzun sert önlemler aldığını düşünmüyorum.

Bu konuda da devletimizin aldığı önlemler çok üst düzeyde ama toplumumuz da bu konuda daha fazla önlem almalı. Ben futbol, basketbol ve voleybol gibi branşlarda daha sert önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum.

  1. 14.03.2020
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