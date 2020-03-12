Maçlar ertelenmişti! Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler THY EuroLeague Maçlar ertelenmişti! Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması

Maçlar ertelenmişti! 'dan koronavirüs açıklaması

Maçlar ertelenmişti! Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması

Anadolu Efes Başantrenörü , yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle ligi askıya alma kararını görüşmesiyle ilgili olarak, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Koronavirüs salgının dünya genelinde yayılmasının ardından Amerikan (NBA) ve maçları askıya alırken, de maçları askıya alma kararını görüştüğünü açıkladı. Konuyla ilgili olarak görüş bildiren , "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Gerek Avrupa spor otoritelerinin, gerekse Gençlik ve vereceği her türlü kararı destekliyorum" dedi.

  1. 12.03.2020
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