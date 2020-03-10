Bahçeşehir Koleji Ventspils ile karşılaşacak
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, çeyrek final mücadelesinde Letonya'nın Ventspils takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Letonya'nın Ventspils takımına konuk olacak.
Ventspils Olimpiyat Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. İstanbul'da yapılan ilk maçı 78-77 kazanan Bahçeşehir Koleji, yarınki müsabakadan da istediği sonucu elde ederek yarı finale çıkmaya çalışacak.
- 10.03.2020
- Crystal Palace Cenk Tosun'un bonservisini almak istiyor
- Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında dikkat çeken diyalog! ''Barcelona...''
- Beşiktaş'tan Galatasaray maçına özel prim! Sergen Yalçın...
- Fatih Terim hedefini belirledi! "Bu puanı alırsak şampiyonuz"
- Sivassporlu Fernando penaltı pozisyonunu anlattı
- Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı
- Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"
- Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Bahçeşehir Koleji Ventspils ile karşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.