Bahçeşehir Koleji Ventspils ile karşılaşacak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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Ventspils ile karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji Ventspils ile karşılaşacak

Erkek , mücadelesinde 'nın Ventspils takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

, FIBA Erkekler rövanş maçında yarın 'nın Ventspils takımına konuk olacak.

Ventspils Olimpiyat Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. 'da yapılan ilk maçı 78-77 kazanan Bahçeşehir Koleji, yarınki müsabakadan da istediği sonucu elde ederek yarı finale çıkmaya çalışacak.

  1. 10.03.2020
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