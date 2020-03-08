Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası - derbisine sahne oluyor. Peki, iki takımın arasında oynanacak olan kritik maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Detaylar fotomac.com.tr'de...

ile derbi maçında kozlarını paylaşıyor.

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN - FENERBAHÇE BEKO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak ve Tivibuspor 2'den canlı yayınlanacak.

ligde çıktığı 21 maçta 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ile oynadığı maç kural hatası nedeniyle tekrarlanacak Fenerbahçe Beko'nun ise ligde 15 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 84-80'lik skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, bu sezon ligde 20 maçta 15 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe Beko 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Sompo Sigorta, bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, son lig karşılaşmasında 1 Mart Pazar günü Demir İnşaat Büyükçekmece'yi deplasmanda 81-92 ile geçti.


  1. 08.03.2020
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