Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Beko derbi maçında kozlarını paylaşıyor.



BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN - FENERBAHÇE BEKO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak ve Tivibuspor 2'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta ligde çıktığı 21 maçta 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ile oynadığı maç kural hatası nedeniyle tekrarlanacak Fenerbahçe Beko'nun ise ligde 15 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunuyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 84-80'lik skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, bu sezon ligde 20 maçta 15 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe Beko 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Sompo Sigorta, bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, son lig karşılaşmasında 1 Mart Pazar günü Demir İnşaat Büyükçekmece'yi deplasmanda 81-92 ile geçti.



