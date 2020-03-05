Pınar Karşıyaka Avrupa'da yoluna kayıpsız ilerliyor - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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Avrupa'da yoluna kayıpsız ilerliyor

Pınar Karşıyaka Avrupa'da yoluna kayıpsız ilerliyor

Erkekler çeyrek final ilk maçında 'da 'i 89-71 mağlup eden , bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 15. karşılaşmada 14. galibiyetini aldı.

'na eleme turundan başlayan , organizasyondaki 15. maçında 12'si üst üste olmak üzere 14 kez galip gelmeyi başardı. Türk temsilcisi organizasyondaki tek yenilgisini ilk turda E Grubu'nun 1. maçında 'da Spirou Basket karşısında 81-76'lık skorla almıştı.

Yeşil-kırmızılı ekip, rövanş maçında 'i 11 Mart Çarşamba günü konuk edecek.

Yeşil-kırmızılı ekibin yarı finale yükselmesi halinde karşılaşacağı rakibin belli olacağı eşleşmede Romanya'nın U-BT Cluj Napoca takımı konuk ettiği 'nın medi Bayreuth ekibini 1 sayı farkla 83-82 mağlup ettti.

ING Süper Ligi'nde de maç fazlasıyla lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka, 22. hafta mücadelesinde 7 Mart Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

"TAKIMIMI TEBRİK EDİYORUM"
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Kiev Basket karşılaşmasında güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Oynadıkları salonun küçük ve alışık olmadıkları bir tarzda olduğunu belirten Sarıca, şunları kaydetti:

"İyi oynadığımızı söyleyebiliriz. Özellikle çok iyi müdafaa yaptık, hücumda diriydik ve paylaştık. Açıkçası ilk yarıda bazı kolay atışlar kaçırdık ve rakibimize fazla sayı imkanı verdik ama ikinci yarı boyalı alan müdafaasını kuvvetlendirerek rakibimizi durdurmayı başardık. Sonunda da maçı önemli bir avantajla kazanmayı başardık. Dediğim gibi elimizde iyi bir avantaj var ancak yalnızca bir maçı kazandık. Haftaya bir maç da 'de kazanmamız lazım. Takımımı tebrik ediyorum. Adım adım düşüneceğiz. Tek hedefimiz öncelikle ilk maçı geçip yarı finale kalmak."

  1. 05.03.2020
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