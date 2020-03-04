OGM Ormanspor 68 - 74 Beşiktaş TRC İnşaat

Beşiktaş TRC İnşaat, Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde OGM Ormanspor'u 74-68 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar yarı finalde 5 Mart Perşembe günü İzmit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş TRC İnşaat, OGM Ormanspor'u 74-68 yenerek yarı finale yükseldi.
Siyah-beyazlı takım, yarı finalde yarın İzmit Belediyespor ile karşılaşacak.
SALON: Adana Atatürk
HAKEMLER: Turgut Işık, Murat Ciner, Halil Erkoç
OGM ORMANSPOR: Robinson 13, Paris 12, Nilay Kartaltepe, Pelin Derya Bilgiç 23, Leedham 4, Damla Gezgin 2, Ogunbowale 14
BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melek Uzunoğlu, Melisa Korkmaz 14, Bahar Çağlar 21, Elif Bayram, Snytsina 14, Middleton 6, Elif Emirtekin 19
1. PERİYOT: 18-19
DEVRE: 32-42
3. PERİYOT: 47-56
- 04.03.2020
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