OGM Ormanspor 68 - 74 Beşiktaş TRC İnşaat - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Ormanspor 68 - 74 İnşaat

OGM Ormanspor 68 - 74 Beşiktaş TRC İnşaat

İnşaat, Basketbol çeyrek finalinde Ormanspor'u 74-68 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar yarı finalde 5 Mart Perşembe günü ile karşı karşıya gelecek.

Basketbolda maçında İnşaat, Ormanspor'u 74-68 yenerek yarı finale yükseldi.

Siyah-beyazlı takım, yarı finalde yarın İzmit Belediyespor ile karşılaşacak.

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Turgut Işık, Murat Ciner, Halil Erkoç

OGM ORMANSPOR: Robinson 13, 12, Nilay Kartaltepe, Pelin Derya Bilgiç 23, Leedham 4, Damla Gezgin 2, Ogunbowale 14

BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melek Uzunoğlu, Melisa Korkmaz 14, Bahar Çağlar 21, Elif Bayram, Snytsina 14, Middleton 6, Elif Emirtekin 19

1. PERİYOT: 18-19

DEVRE: 32-42

3. PERİYOT: 47-56



  1. 04.03.2020
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