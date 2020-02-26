Darüşşafaka Tekfen 77-80 Türk Telekom | MAÇ SONUCU
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Darüşşafaka ekfen ile Türk Telekom, Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Başkent ekibi normal süresi 70-70 sona eren maçta Daçka'yı uzatmada 80-77 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Türk Telekom, Darüşşafaka Tekfen'i uzatmada 80-77 mağlup etti.
Etkili dış atışlarla mücadeleye başlayan Türk Telekom, skor üstünlüğünü ele geçirdi ve 6. dakikada durumu 15-9 yaptı. Sinan Güler'in peş peşe üç sayılık basketleriyle rakibini yakalayan Darüşşafaka Tekfen, Johnson'ın basketlerini engelleyemedi ve ilk çeyreği başkent temsilcisi 21-20 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe etkili başlayıp oyuna ortak olan ev sahibi ekip, savunmada daha iyi performans sergilemeye başladı. Kritik anlarda bulduğu basketlerle skor üstünlüğü kazanan Darüşşafaka Tekfen, 16. dakikaya 35-29 önde girdi. Savunmada yerinde müdahalelerle rakibinin arayı kapatmasına izin vermeyen Darüşşafaka Tekfen soyunma odasına 41-33 üstünlükle gitti.
Üçüncü periyodun başında 7-0'lık bir seriyle rakibini yakalayan Türk Telekom, maça yeniden ortak oldu. 25. dakikada Wiltjer'in basketiyle 51-49 öne geçen başkent ekibi, Darüşşafaka Tekfen'in peş peşe gelen basketlerini engelleyemedi. Oldukça çekişmeli geçen üçüncü çeyrek 58-58 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 4. periyodunda da büyük çekişme yaşandı. İki ekip de skor üstünlüğünü eline alamayınca karşılaşmanın normal süresi 70-70 beraberlikle tamamlandı.
Uzatma bölümünde serbest atışları sayıya çevirerek avantaj yakalayan Türk Telekom, rakibinin üstünlük kurma çabasına izin vermedi ve mücadeleyi 80-77 kazandı.
SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kartal Özmızrak 7, Hamilton 7, Jones 9, Sinan Güler 12, Colson 16, Mahir Ağva 8, Berk Demir 12, Doğuş Özdemiroğlu 1, Lamb 5, Doruk Dora, Erkan Veyseloğlu
TÜRK TELEKOM: Johnson 16, Muhammed Mustafa Baygül 8, Fall 12, Wiltjer 21, Campbell 14, Harris 7, Akif Egemen Güven 2, Enes Berkay Taşkıran, Metin Türen, Şafak Edge, Polat Kaya
1. PERİYOT: 20-21
DEVRE: 41-33
3. PERİYOT: 58-58
NORMAL SÜRE: 70-70
- 26.02.2020
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Yorum
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Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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