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24 Şubat 2020, Pazartesi
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İsveç - Türkiye | CANLI

() ilk maçında Hollanda'ya yenilen A Takımı, ikinci karşılaşmasında deplasmanda 'e konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. D Grubu ilk maçında Hollanda'ya 72-65 mağlup olan A takımı, Hırvatistan'a 72-65 kaybeden 'e konuk oluyor.

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1. PERİYOT SONUCU: İSVEÇ 18 - 20 TÜRKİYE

İLK YARI SONUCU: İSVEÇ 48 - 38 TÜRKİYE

DEVRE ARASI

İSVEÇ'İN GALİBİYETİ YOK

Türkiye ile İsveç, 1955 yılından bu yana 5 kez karşı karşıya gelirken, ay-yıldızlı takım bu maçların tamamında salondan galibiyetle ayrıldı.

A Milliler, rakibini 1955 yılında 87-46, 1961'de 55-40, 1997'de 65-48, 1998'de 90-64 ve son olarak 2013'te 87-74 mağlup etti.

POTADA 995. MİLLİ SINAV

2021 Avrupa Şampiyonası ( 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında İsveç'e konuk olacak A Milli Takımı, tarihindeki 995. maçına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A , 84 yıllık tarihinde 994 karşılaşmaya çıktı. Bunların 510'unu kazanan Türkiye, 483 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Milli takım, D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65 yenildi.

BİR DE BERABERLİĞİ VAR

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

RESMİ MAÇLARDAKİ İLK GALİBİYET

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.

EN FARKLI SKORLAR

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

UFUK SARICA İLE GALİBİYET VE YENİLGİ EŞİT

A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve finallerinde olmak üzere 24 resmi karşılaşmaya çıktı.

Milli takım, Sarıca'nın başantrenörlüğünde 12'şer galibiyet ve yenilgi aldı.

  1. 24.02.2020
  2. Güncelleme: 24.02.2020 22:45
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