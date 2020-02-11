MAÇ SONUCU Galatasaray Doğa Sigorta 98-81 TOFAŞ - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
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MAÇ SONUCU 98-81

MAÇ SONUCU Galatasaray Doğa Sigorta 98-81 TOFAŞ

çeyrek finalinde 'nda 'ı 98-81 mağlup eden , yarı finalde Tekfen'in rakibi oldu.

'nda mücadelesinde 'ı sahasında 98-81 yenen , dörtlü finale yükseldi. Sarı kırmızılılarda 32 sayı kaydeden yıldızlaştı.

'nda oynanan mücadelenin ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçilirken, ev sahibi Zachary Auguste ile boyalı alanı etkili kullandı ve Matt Lojeski'nin son saniyelerdeki dış atış isabetine karşın Galatasaray Doğa Sigorta ilk periyodu 25-24 önde tamamladı.
İkinci periyoda da iyi başlayan taraf olan İstanbul temsilcisi, Antoine Poythress'in de skora katkısıyla aradaki farkı açmaya başladı. TOFAŞ bu bölümde Berkan Durmaz ile üst üste dış atış isabetleri bulsa da, Auguste'nin skorer oyunu devam edince Galatasaray Doğa Sigorta soyunma odasına 55-47'lik skor avantajıyla girdi.

Dönüşte Muhsin Yaşar'ı kullanarak oyuna denge getirmeyi amaçlayan TOFAŞ, savunma sertliğini sağlayamayınca Galatasaray Doğa Sigorta 25'inci dakikayı 67-55 önde geçti. Seyircisinin de desteğiyle hücumda ritim bulan ev sahibi, final periyoduna ise 73-64 üstün başladı.

Son periyotta reaksiyon gösteremeyen TOFAŞ karşısında rahat başlayan İstanbul temsilcisi, Göksenin Köksal ve Malik Harrison'ın üçlükleriyle farkı 15'e çıkardı (86-71). Son bölümlerde tamamen rahat bir oyun ortaya koyan Galatasaray Doğa Sigorta, maçı da 98-81 kazandı.

Bu galibiyetle 14-16 Şubat tarihlerinde 'da yapılacak dörtlü finallere yükselen sarı-kırmızılılar, Tekfen'in rakibi oldu.

  1. 11.02.2020
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