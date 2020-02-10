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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Aslan potada moral buldu

Aslan potada moral buldu

Geçen hafta derbide 'a, 'da 'ya yenilen G.Saray Doğa , ligde ağırladığı 'yi 83-77 mağlup etti.

Geçen hafta derbide 'a, 'da 'ya yenilen G.Saray Doğa , ligde ağırladığı 'yi 83-77 mağlup etti. İlk çeyreği 27-13 önde geçen sarı-kırmızılılar, devreyi 43-40 mağlup kapadı. 61-60 geride girdiği final periyodunda maçı çevirdi.
  1. 10.2.2020
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