Aslan potada moral buldu
Geçen hafta derbide Beşiktaş'a, Avrupa'da Monaco'ya yenilen G.Saray Doğa Sigorta, ligde ağırladığı Afyon Belediye'yi 83-77 mağlup etti.
Geçen hafta derbide Beşiktaş'a, Avrupa'da Monaco'ya yenilen G.Saray Doğa Sigorta, ligde ağırladığı Afyon Belediye'yi 83-77 mağlup etti. İlk çeyreği 27-13 önde geçen sarı-kırmızılılar, devreyi 43-40 mağlup kapadı. 61-60 geride girdiği final periyodunda maçı çevirdi.
- 10.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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