THY Avrupa Ligi'nde 24. haftanın MVP'si Barcelona'dan Delaney
İspanya ekibi Barcelona'da forma giyen ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney, THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Delaney, Barcelona'nın sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-80 yendiği mücadelede 37 verimlilik puanıyla oynayarak 24. haftanın MVP'si unvanını elde etti.
ABD'li skorer, karşılaşmada 26 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 1 top çalmalık performans sergileyerek kariyerinde 4. kez bu unvana layık görüldü.
- 08.02.2020
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
THY Avrupa Ligi'nde 24. haftanın MVP'si Barcelona'dan Delaney haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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