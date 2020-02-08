THY Avrupa Ligi'nde 24. haftanın MVP'si Barcelona'dan Delaney

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Delaney, Barcelona'nın sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-80 yendiği mücadelede 37 verimlilik puanıyla oynayarak 24. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

ABD'li skorer, karşılaşmada 26 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 1 top çalmalık performans sergileyerek kariyerinde 4. kez bu unvana layık görüldü.