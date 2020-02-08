THY Avrupa Ligi'nde 24. haftanın MVP'si Barcelona'dan Delaney - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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'nde 24. haftanın 'si 'dan Delaney

THY Avrupa Ligi'nde 24. haftanın MVP'si Barcelona'dan Delaney

İspanya ekibi 'da forma giyen 'li basketbolcu Malcolm Delaney, 'nde 24. hafta maçlarının en değerli oyuncusu () seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Delaney, 'nın sahasında temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-80 yendiği mücadelede 37 verimlilik puanıyla oynayarak 24. haftanın 'si unvanını elde etti.

'li skorer, karşılaşmada 26 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 1 top çalmalık performans sergileyerek kariyerinde 4. kez bu unvana layık görüldü.

  1. 08.02.2020
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