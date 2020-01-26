Bursa evinde yıkıldı: 79-87 - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
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Bursa evinde yıkıldı: 79-87

Bursa evinde yıkıldı: 79-87

'nde Tekfen, deplasmanda 'u 87-79 mağlup etti.

'nde Tekfen, deplasmanda 'u 87-79 mağlup etti. Çekişmeli geçen ilk periyot 27-27 sona ererken, Daçka devre arasına 53-52 önde girdi. İkinci yarıda etkili olan ve final periyoduna 75-66 galip giren Darüşşafaka, karşılaşmayı da 87-79 kazanmasını bildi.
  1. 26.1.2020
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