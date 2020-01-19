All-Star 2020 maçı nefesleri kesti! All-Star 2020 kazananlar da belli oldu! 3'lük ve smaç yarışması...

Türkiye Süper Ligi'nin yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020, İstanbul'da gerçekleşti.. 17.'si gerçolan bu önemli organizasyon, son 2 yılda olduğu gibi yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.

Saat 14.00'te başlayan etkinlikler kapsamında All-Star 2020, A Spor ile Tivibu Spor 2'den yayınlandı.

Günler öncesinden biletlerin tükendiği organizasyonda Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım ile Nando De Colo'nun önderliğindeki beyaz takım karşı karşıya geldi. Mücadeleyi De Colo'nun takımı 144-126 kazandı.

Ergin Ataman'ın yönettiği Kırmızı Takım'ın ilk beşinde Galatasaray Doğa Sigorta ve Anadolu Efes'ten ikişer isim varken, Aaron Harrison ve Zach Auguste ikilisine Shane Larkin ve Sertaç Şanlı'nın yanında Beşiktaş Sompo Sigorta'dan Shaq McKissic eşlik etti.

Ufuk Sarıca yönetimindeki Beyaz Takım ise Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo ve Melih Mahmutoğlu'nun yanında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'dan Jordon Crawford, Pınar Karşıyaka'dan Amath M'Baye ve Türk Telekom'dan Moustapha Fall beşlisiyle sahada yer aldı.

SMAÇ YARIŞMASINI ONURALP BİTİM 1. TAMAMLADI

All-Star organizasyonlarının büyük ilgi gören etkinliği smaç yarışmasını basketbolseverler merakla bekliyordu... ING Smaç Yarışması'nda Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Derrick Williams (Fenerbahçe Beko), Nicholas Johnson (Türk Telekom) ve Onuralp Bitim (Pınar Karşıyaka) boy gösterdi ve kazanan Onuralp Bitim oldu.

3 SAYI YARIŞMASINI MELİH MAHMUTOĞLU KAZANDI

Basketbol yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında düzenlenen Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nı Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu kazandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyondaki 3 sayı yarışmasında, Galatasaray Doğa Sigorta'dan Aaron Harrison, Anadolu Efes'ten Buğrahan Tuncer, Türk Telekom'dan Kyle Wiltjer, Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu, Frutti Extra Bursaspor'dan Perry Jones ve Teksüt Bandırma'dan Tyler Kalinoski mücadele etti.

Basketbolcular, belirlenen sürede 5 farklı noktadan beşer üç sayılık atış kullanırken, ilk turda en fazla isabeti bulan Melih Mahmutoğlu ve Tyler Kalinoski finale yükseldi. Final etabında daha fazla isabet bulan Melih Mahmutoğlu, Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nda birinci oldu.

Yarışma sonunda düzenlenen törende Melih Mahmutoğlu'na 20 bin lira para ödülü takdim edildi.

YENİ BİR YARIŞMA! KAZANAN YEŞİL TAKIM...

ING All-Star 2020'de Lenovo Şut Yarışması adıyla yeni bir etkinlik gerçekleştirildi. Ligde oynayan bir oyuncu ile basketbolu bırakmış birer erkek ve kadın oyuncudan oluşacak 3 takım, bu etkinlikte yarıştı. Çeşitli parkurlarda yapılan şutlardan sonra en hızlı olan takım şampiyonluğu elde etti. kazana takım ise Yeşil oldu.

Lenovo Şut Yarışması'nda takımlar şöyle belirlendi:

Kırmızı Takım: Esra Şencebe (Eski basketbolcu), Ender Arslan (Frutti Bursaspor), Tufan Ersöz (Eski basketbolcu).

Mavi Takım: Nevriye Yılmaz (Eski basketbolcu), Sinan Güler (Darüşşafaka Tekfen), Muratcan Güler (Eski basketbolcu).

Yeşil Takım: Şaziye İvegin Üner (Eski basketbolcu), Cevher Özer (OGM Ormanspor), Tutku Açık (Eski basketbolcu).

BEN FERO'DAN KONSER

All-Star'da şarkıcı Ben Fero, basketbolseverlere mini bir konser verecek. Organizasyonda parkeye çıkacak Ben Fero, şarkılarıyla taraftarların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak.

Ayrıca, seyircilerin dahil olacağı çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

EN HIZLI EMEKLEYEN BEBEK YARIŞMASI DA YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Organizasyon kapsamında yapılacak etkinliklerden en dikkati çekenlerinden biri de "Yılın En Hızlı Bebeği"nin seçilmesi oldu... "Çiçeksepeti.com Bebek Yarışı" etkinliğinde 8-11 aylık bebekler eğlenceli bir mücadele verdi. Katılım gösteren 10 bebek arasından birinci olan bebek ve ailesi Çiçeksepeti.com'un hazırladığı özel bir hediyenin sahibi oldu.

ÖNEMLİ BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türk Kızılayı sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ING All Star 2020'de ekleyecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun fuaye alanında özel bir Türk Kızılay standı olacak. Bu alanda satılan atkı, bere ve eldivenler, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilecek.

Ayrıca etkinlik alanına kendi atkı, bere ve eldiveniyle gelen sporseverler için "İyilik kolileri" kurulup, bu bağışlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.