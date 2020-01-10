Fenerbahçe'de Vedat Muriç: Olmak istediğim yerdeyim

Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Vedat Muriç, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Nesine TV'den Senih Yurga'ya konuşan Boşnak futbolcu, sözlerine, "Çok şükür gönlümün olmak istediği yerdeyim" diyerek başladı. Giresunspor dönemiyle ilgili konuşan Muriç, "O zaman biri bana hayal ettiğim formayı giyeceğimi söylese onunla kavga ederdim! G.Birliği'nde inişli-çıkışlı bir dönem geçirdim. Rize'de gereken patlamayı yaptığımı düşünüyorum. Çok şükür şu anda buradayım" dedi.



TAM KADRO İDMAN YAPAMADIK

25 yaşındaki futbolcunun öne çıkan diğer sözleri şöyle: "Sezon başından itibaren neredeyse uzun bir süre tam takım idman dahi yapamadık. Arkadaşlarımız bazen mevkisi dışında oynamak zorunda kaldı. Kazanabileceğimiz maçlarda puan kaybı yaşadık. Sezon başında 'Bizi içeride kolay kolay yenecek takım yok' dedim. Antalya karşısında beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Deplasmanda daha çok puan toplamamız gerekiyor. Deplasmanda da Kadıköy havasını yaşamamız gerekiyor.



ETLER MURİÇ'TEN!

Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dün mangal partisi vardı. Sarı-lacivertliler, resmi sitesinden bu fotoğrafı paylaşıp, "Biz tahmin ediyoruz ama sizce kim?" yazdı. Kısa süre sonra da o futbolcunun Muriç olduğunu yeni fotoğrafla paylaştı. Yıldız futbolcunun 2. haftada Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçta attığı golün ardından eşi Edibe Muriç, "Çünkü çiğ etle besledim" paylaşımında bulunmuştu.



TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Muriç, şampiyonluk hedefiyle ilgili şunları söyledi: "Bunu kulüpteki herkes de her zaman söyler. Fenerbahçe'nin tek hedefi şampiyonluktur. İkinci devre, ilk yarıda yaşadığımız sıkıntıları tekrarlamamak için çabalıyoruz. Yoğun bir taktiksel programımız var. Tüm futbolcular idmanlarda inanılmaz motiveyiz. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum."



'FENERBAHÇE FORVETİ DAHA SKORER OLMALI'

Ligde forma giydiği 16 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran Muriç, "Fenerbahçe'de oynayan bir forvetin daha skorer olması lazım. Çok fazla pozisyona girdim. Bazen çok basitlerini kaçırdım, bazen zorlarını attım. Daha fazla gol atabilirdim. F.Bahce forveti bu tür pozisyonları değerlendirmek zorunda. Ben de ikinci yarıda takıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Benim için bireysel başarıdan ziyade takımın şampiyon olması önemli. Gol kralı olursam, şampiyon olamazsak önemi yok. Kral olmayayım takım şampiyon olsun" diye konuştu.