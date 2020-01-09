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Fenerbahçe transfer savaşını kazandı! Kanarya sol bekine kavuşuyor
Ara transfer dönemine Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiralayarak başlayan Fenerbahçe'de operasyon son sürat devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar yıldız sol bekin transferi için yoğun mesai harcıyordu. Fenerbahçe uzun görüşmeler sonucu transfer rekabetinden galip çıktı ve taraftarın heyecanla beklediği sol bek transferini bitirme noktasına geldi. İşte Fenerbahçe'de transferde son durum ve yaşanan flaş transfer gelişmesi... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
9 Ocak 2020 Perşembe 19:58
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Transferde önceliği savunma bölgesine veren Fenerbahçe'de somut gelişmeler yaşanmaya başladı. Stoper bölgesini Simon Falette'yle güçlendiren sarı-lacivertliler sol bek transferinde de mutlu sona artık çok yaklaştı.
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Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısında defans hattından kaynaklanan bireysel hatalar nedeniyle kalesinde birçok gol görmüştü.
Savunma hattında istikrarı bir türlü oturtamayan Fenerbahçe'de yenilen basit goller beklenmedik puan kayıplarını beraberinde getirdi.
Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertliler topladığı 31 puanla 4. sırada yer aldı.
Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de gözler tamamen ara transfer döneminde yapılacak olan takviyelere çevrilmişti.