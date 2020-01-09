Fenerbahçe transfer savaşını kazandı! Kanarya sol bekine kavuşuyor

Ara transfer dönemine Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiralayarak başlayan Fenerbahçe'de operasyon son sürat devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar yıldız sol bekin transferi için yoğun mesai harcıyordu. Fenerbahçe uzun görüşmeler sonucu transfer rekabetinden galip çıktı ve taraftarın heyecanla beklediği sol bek transferini bitirme noktasına geldi. İşte Fenerbahçe'de transferde son durum ve yaşanan flaş transfer gelişmesi... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...