Galatasaray Doğa Sigorta Asseco Arka'yı ağırlayacak
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 10. ve son hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Grubunda 5 galibiyet ve 4 yenilgiyle ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantilemişti. Galatasaray Doğa Sigorta, son sıradaki rakibini yendiği takdirde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve G Grubu'nda son 16 tur mücadelesini yapacak.
- 17.12.2019
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
- Olcay Şahan: Son 2 maçımız var onları kazanıp ilk yarıyı güzel kapatmak istiyoruz
- Mustafa Yumlu: Trabzonspor'un oyunu şampiyonluk için yeterli değil
- Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den ses getirecek karar!
- Galatasaray'a transfer müjdesi! Sözleşmesini feshetti
- Fenerbahçe Mesut Özil'e resmen çubukluyu giydiriyor! İşte ücreti...
- Galatasaray'da flaş gelişme! Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim...
- Flaş! Kolombiya'dan Galatasaray taraftarına şok sözler
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
-
Niye oynamıyorlar!
Toplam 2
Yorum
ŞİMAL YILDIZI kaybın sorumlusu, SOSA VE ÜNAL !!!
-
Cheshmi beğenildi
Toplam 2
Yorum
ALİ nerde çöp var bulun gelin mustafa yumluyu alın hiç uğraşmayın hüseyine de hoseyni ye de bin basar
Galatasaray Doğa Sigorta Asseco Arka'yı ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.