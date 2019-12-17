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17 Aralık 2019, Salı
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'yı ağırlayacak

Galatasaray Doğa Sigorta Asseco Arka'yı ağırlayacak

Erkek Basketbol Takımı, D Grubu 10. ve son hafta maçında yarın Polonya temsilcisi 'yı ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Grubunda 5 galibiyet ve 4 yenilgiyle ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantilemişti. , son sıradaki rakibini yendiği takdirde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve G Grubu'nda son 16 tur mücadelesini yapacak.

  1. 17.12.2019
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